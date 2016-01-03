23 يناير المقبل.. نظر دعوي MBC مصر ضد شركة بريزنتيشن

حددت المحكمه جلسة 23 يناير المقبل لنظر الدعوي التى أقامتها قنوات MBC مصر ضد شركة بريزنتيشن، لإصدارها شيكات بدون رصيد لصالح القناة.

وكان الخبير القانوني أشرف عبد العزيز قد حرك دعوي جنائية ضد السيد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن ،على خلفية إصدار شيكات بمبالغ مالية كبيرة بدون رصيد لصالح قنوات MBC مصر ، وبناء عليها حددت المحكمة جلسة عاجلة لنظر الدعوي.

ومن جانبه أشار مدحت حسن مدير الإعلام في قنوات إم بي سي مصر، أن الشبكة مستمرة في إجراءات التقاضي لحين حصولها على كامل حقوقها وصرف الشيكات المُرتدة، وأوضح أن مماطلة شركة بريزنتيشن وتأخيرها في سداد ما عليها من مُستحقات مالية يعود للعام الماضي.