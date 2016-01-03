شرطة دبي تحذر مستخدمي الطرق من تقلبات الطقس

صرح المقدم خزرج الخزرجي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي بالنيابة، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى 2503 مكالمات هاتفية من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً اليوم الأحد بسبب الحالة الجوية، مبيناً أن المركز سجل وقوع 515 حادث مروري "متوسط وبسيط"، دون وقوع أي وفيات.

ودعا السائقين إلى توخي الحيطة والحذر خلال التغيرات التي تحدث في الطريق نتيجة تغير حالة الطقس، منبها إلى أن هناك قواعد وضوابط لا بد من الالتزام بها خلال المطر والضباب والرياح التي تحمل أتربة وغبارا تؤثر في وضوح الرؤية، مشيرا إلى أن نسبة الحوادث المرورية التي تقع أثناء الضباب أو في الأجواء الماطرة تكون خطيرة نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور.

وطالب جميع السائقين التأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل البدء بقيادة المركبة، وترك مسافة كافيه بين المركبة والمركبة التي تسير أمامه، وتخفيف السرعة والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة، وعدم استعمال إشارات الإنذار الضوئية " الإشارات الجانبية الأربع " إلا في حالة الوقوف الاضطراري.

وحذر من أن استعمال إشارات الإنذار الضوئية أثناء سير المركبة يحرم السائق من القدرة على استعمالها في الطوارئ القصوى، ومن استعمالها في تحديد اتجاه سيره في الوقت نفسه، مطالبا قائدي المركبات باستعمال مساحات الزجاج أثناء السير على الطريق لمنع تراكم المياه الحاجبة للرؤية، ومنبهاً لضرورة توقع السائق وجود خطر في أية لحظة، كوقوف المركبة التي في الأمام فجأة، أو دخول مركبة من فتحة دوران جانبية، وعليه أن يكون مستعدا لتفادي هذا الخطر ويجب أن يعطي لنفسه مجالا ووقتا أكبر لأن وقت إتمام الرحلة أثناء تقلب حالات الطقس يفوق الوقت الطبيعي لإتمامها في حالات الصحو.

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