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ضبط 141 قرص ترامادول و30 قطعة حشيش و744 كانز بيرة فى حملة أمنية بأسيوط

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ضبط 141 قرص ترامادول و30 قطعة حشيش و744 كانز بيرة فى حملة أمنية بأسيوط ضبط 141 قرص ترامادول و30 قطعة حشيش و744 كانز بيرة فى حملة أمنية بأسيوط
ألقت وحدة مباحث مركز أسيوط، القبض على عاطل، وبحوزته 141 قرص ترامادول و30 قطعة حشيش، خلال حملة أمنية بقرية منقباد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (ا. م. ح -27 عامًا-عاطل) ومقيم منقباد مساكن التحرير دائرة مركز أسيوط، وبحوزته كيس بلاستيك بداخله 141 قرصا لعقار الترامادول المخدر و30 قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 120 جراما ومبلغ مالى قدره 100 جنيه وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز ديروط من ضبط عاطل وبحوزته 744 كانز بيرة، قبل ترويجها فى الأسواق. حيث أسفرت الحملة عن ضبط (ع. ا. م- 40 عامًا- عاطل) مقيم بندر ديروط، وبحوزته (744) عبوة مشروبات كحولية (كانز بيرة)، بقصد الاتجار.

وقد تحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة.

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مصر 365