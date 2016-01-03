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بالصور.. وكيل تعليم دمياط يشهد احتفالية يوم الشهيد بإدارة كفر البطيخ

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بالصور.. وكيل تعليم دمياط يشهد احتفالية يوم الشهيد بإدارة كفر البطيخ بالصور.. وكيل تعليم دمياط يشهد احتفالية يوم الشهيد بإدارة كفر البطيخ
حضر الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، احتفالية يوم الشهيد بمدرسة كفر البطيخ للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر البطيخ التعليمية، لتكريم اسم الشهيدين محمد أيمن شويقة وأحمد عوض إسماعيل، اللذان استشهدا فداء للوطن فى الهجمات الإرهابية الأخيرة بسيناء.

وحضر اللقاء نادر عبد المقصود مدير عام إدارة كفر البطيخ التعليمية والنائب البرلمانى محمد الحصى ورئيس مركز ومدينة كفر البطيخ مجدى حطب..والعقيد أيمن إسماعيل مأمور المركز ولبنى الكرداوى مدير عام التعليم العام وحامد أبو زيد مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى وزهر الدين الليثى وكيل الإدارة والسيد عبد الرازق مدير التعليم الابتدائى بإدارة كفر البطيخ ورجل الأعمال جودة رخا.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تبعتها الأغانى الوطنية، ثم تكريم والدى الشهيدين، ثم كلمة من وكيل الوزارة تناول فيها الانتماء والحب للوطن، تبعتها كلمة من والد الشهيد محمد أيمن شويقة حث فيها براعم المدرسة على تكملة مسيرة الشهيد، وأن مصرنا أقوى بتضحيات أبنائها، وانتهى الحفل بتحية العلم والهتاف بـ"تحيا ".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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