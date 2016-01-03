تعيين الدكتور أحمد عبده جعيص رئيساً لجامعة أسيوط

قالت جامعة أسيوط فى بيان لها ظهر اليوم، الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً رقم 506 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 29/12/2015 بتعيين الأستاذ الدكتور أحمد عبده جعيص رئيساً لجامعة أسيوط، وذلك حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

يأتى هذا القرار ليُعد الدكتور أحمد عبده جعيص الرئيس الرابع عشر لجامعة أسيوط، وذلك خلفاً للدكتور محمد عبد السميع عيد، رئيس جامعة أسيوط السابق، الذى انتهت فترة رئاسته للجامعة منذ نهاية يوليو الماضى ببلوغه السن القانونية للمعاش.

يذكر أن رئيس جامعة أسيوط الجديد من مواليد 5 أكتوبر 1957 وقد حصل على بكالوريوس العلوم عام 1980 حيث بدأ حياته العملية بتعيينه معيداً بقسم الكيمياء بالكلية، ثم حصل على ماجستير الكيمياء العضوية عام 1986، ثم درجة الدكتوراه فى تخليق المركبات الخلقية غير المتجانسة عام 1989 .

وخلال حياته العملية قدم الدكتور جعيص كثير من الدراسات والأبحاث المتميزة، وذلك فى مجال تحضير المركبات الخلقية غير المتجانسة ذات الأهمية البيولوجية، وتحضير المركبات العضوية ذات الأهمية البيولوجية، وتحضير المركبات العضوية ذات الخواص المغناطيسية، وكذلك فى مجال البوليمرات، بالإضافة إلى استخدام مركبات النانو كمواد حفازة فى تخليق المركبات العضوية .

وأنجز دكتور جعيص خلال تلك السنوات العديد من الأنشطة والمهام العلمية حيث كان محكماً فى لجنة ترقيات الأساتذة المساعدين والأساتذة بكلية العلوم ومحكماً كذلك فى عدد من المشروعات والمجلات العلمية، كما أنهى عدد من المهام العلمية فى عدد من دول العالم تتضمن مهمتين فى معهد ماكس بلانك لعلوم البولميرات بألمانيا ثم أستاذا زائراً بنفس المعهد إلى جانب مهمة علمية أخرى بهيئة DAAD بجامعة أخن الألمانية، بالإضافة إلى قيامه بنشر أكثر من 60 بحثا فى أشهر المجلات الدولية المتخصصة فى مجال الكيمياء العضوية.

كما أن الدكتور جعيص قد شغل العديد من المناصب الهامة والقيادية، التى بدأت بوكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ سبتمبر 2008، ثم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الفترة مايو 2010 وحتى 2012 ثم نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات والبحوث من فبراير 2012 وحتى الآن إلى جانب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم من سبتمبر 2011 حتى فبراير 2012.

كما تولى الدكتور أحمد عبده جعيص مهام القيام بأعمال رئيس جامعة أسيوط فى الفترة من أكتوبر 2011 وحتى نهاية نوفمبر 2011، وهو ما تكرر منذ 1 أغسطس 2015 حيث تولى القيام بأعمال رئيس الجامعة، بالإضافة إلى عمل نائبيه لقطاع التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بعد بلوغ كلاً من الدكتور عادل ريان والدكتور حسن صلاح نائبى رئيس الجامعة السابقين السن القانونية للمعاش بنهاية يوليو 2015.