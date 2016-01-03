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بالصور.. رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ يتفقد الأسواق للتأكد من ثبات الأسعار

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بالصور.. رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ يتفقد الأسواق للتأكد من ثبات الأسعار بالصور.. رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ يتفقد الأسواق للتأكد من ثبات الأسعار
تفقد اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، الأحد، يرافقه سيد شنقار، نائب رئيس المدينة، الأسواق للتأكد من ثبات الأسعار على جميع المعروضات، وإنها فى متناول المستهلك وبسعر جيد.

والتقى رئيس مركز ومدينة دسوق ببعض المواطنين واطمأن منهم على حالة الأسواق بشكل عام ومدى تفاعلها مع المواطن، وقد اشتكى الباعة الجائلون المتواجدون بسوق المهاجرين من دخول التوك توك داخل السوق مما يعوق حركة المشاة للمواطنين المترددين داخل السوق.

وكلف بسيونى، سيد شنقار، نائب رئيس المدينة، بتنظيم دخول التوك توك والمتابعة المستمرة لحالة الأسواق.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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