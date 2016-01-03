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تعليم السويس: حريق محدود بأشجار إحدى المدارس خلال الامتحانات دون خسائر

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تعليم السويس: حريق محدود بأشجار إحدى المدارس خلال الامتحانات دون خسائر تعليم السويس: حريق محدود بأشجار إحدى المدارس خلال الامتحانات دون خسائر
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن نشوب حريق محدود فى محيط سور مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسى فى مجموعة أشجار تقع فى محيط سور المدرسة من الداخل إثر قيام بعض الصبية بإشعال النيران فى أطراف أغصان الأشجار المترامية على السور من الخارج، وقامت إدارة المدرسة على الفور باستدعاء قوات الحماية المدنية التى وصلت إلى موقع الحريق وتم إخماده.

فى الوقت نفسه توجه عبد الحافظ، وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إلى المدرسة للاطمئنان على سلامة التلاميذ والعاملين بالمدرسة كما قام بمخاطبة جهاز التجميل والحدائق لإزالة الأشجار المحترقة، وعمل تجميل للمنطقة التى بدت من جراء الحريق فى مشهد سيئ يستدعى ضرورة إجراء تنظيف وتجميل عاجل .

كما تواجد فى موقع الحريق رءوف عياد وكيل إدارة شمال ومصطفى فتح الله، مدير إدارة أمن المديرية، ومحمد الرخاوى، مدير متابعة مكتب وكيل الوزارة وأحمد رفاعى مسئول أمن شمال.

هذا وقد بدأت اليوم، الأحد، أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بالصفين الثانى والثالث الابتدائى بمدارس المحافظة والبالغ عددها 124 مدرسة حيث أدى نحو 50 ألف تلميذ الامتحان فى مادة اللغة العربية.

وقام صباح اليوم عبد الحافظ وحيد، بالمرور على عدد من مدارس المحافظة، وهى مدارس الأدبية الابتدائية وعرب المعمل وعلى مبارك وطارق بن زياد للتعليم الأساسى.

وطالب خلال مروره على اللجان بضرورة مراعاة صغر سن التلاميذ، الأمر الذى يستوجب قيام أعضاء اللجنة بقراءة، ورقة الأسئلة، وتوضيح جزئياتها فيما أكد عبد الحافظ انضباط أعمال الامتحانات واستقرار لجانها بشكل جيد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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