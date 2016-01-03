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القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

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القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية
ألقت مباحث الإسماعيلية القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس، فى حملة أمنية على مستوى المراكز والأقسام.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة خلال حملة أمنية بالقبض على كل من "محمد ن س" 21 سنة عاطل مقيم عزبة الصحة ــ دائرة قسم القنطرة شرق وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، و"عبدالرحمن. م .ح" 23 سنة عاطل مقيم تل البلد ــ دائرة مركز التل الكبير، وبحوزته سلاح أبيض (سكين)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، و"السيد. ع. س" 23 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول، و"السيد. ع. خ" 22 سنة عاطل، و"محمد. ش. ع" 24 سنة عاطل.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365