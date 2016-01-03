أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية

Google+ Print
استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية بالمحافظة وارتفاع سرعة الرياح مما يؤثر على السفن وعلى أرصفة الميناء.

وكانت أغلقت هيئة الميناء بوغازى الإسكندرية والدخيلة لارتفاع سرعة الرياح إلى 18 عقدة وغزارة الأمطار وسوء الأحوال الجوية مما يؤثر على حركة السفن وتلف الأرصفة بالميناء.

يذكر أن الإسكندرية تشهد طقساً سيئاً فى نوة عيد الميلاد تصحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة التى ضربت المحافظة خلال الـ48 ساعة الماضية وتستمر لساعات قادمة حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

موضوعات متعلقة..
>تواصل هطول الأمطار بالإسكندرية وانخفاض فى درجات الحرارة

http://www.youm7.com/story/2016/1/3/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%87%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9/2520760#.VokCdfl96M8

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365