استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية بالمحافظة وارتفاع سرعة الرياح مما يؤثر على السفن وعلى أرصفة الميناء.

وكانت أغلقت هيئة الميناء بوغازى الإسكندرية والدخيلة لارتفاع سرعة الرياح إلى 18 عقدة وغزارة الأمطار وسوء الأحوال الجوية مما يؤثر على حركة السفن وتلف الأرصفة بالميناء.

يذكر أن الإسكندرية تشهد طقساً سيئاً فى نوة عيد الميلاد تصحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة التى ضربت المحافظة خلال الـ48 ساعة الماضية وتستمر لساعات قادمة حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

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