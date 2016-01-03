لجنة المتابعة تكشف تغيب أطباء وحدات دمياط الصحية وإدارتها من الممرضين

قامت لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، بالمرور على عدد من المصالح الحكومية لمتابعة الانضباط الإدارى للعاملين بها بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط،>حيث قامت اللجنة بالمرور على وحدة طب الأسرة بقرية أولاد حمام، وتبين أن الوحدة تدار بهيئة التمريض لعدم وجود طبيب الوحدة وتغيب أحد العاملين، وتم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة.

وبالمرور على وحدة طب الأسرة الساعة 10، تبين تواجد قوة الوحدة ماعدا طبيب الوحدة وتم تدوين الملحوظة فى سجل اللجنة.

وبمرور اللجان على وحدة طب الأسرة بقرية العطوى الساعة 10.45 تبين تواجد جميع هيئة التمريض، كما تبين أن طبيبة الوحدة فى إجازة وضع، وتم عمل محضر إثبات حالة بذلك.

كما تم المرور على المستشفى المركزى بالروضة القوة 23، وتبين أن الموجودين 21 كما تبين غياب 2 من العاملين بالمستشفى، وتم التشطيب عليهم بدفاتر الحضور، حيث كان يتعين على مسئول الدفاتر القيام بالشطب.

وبالعرض على المحافظ، شدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المخالفات مع مضاعفة وتشديد العقوبة حال تكرارها.

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