«محافظ أسيوط»: حصر كامل لمساكن الإيواء.. وإيجاد بدائل للباعة الجائلين

قرر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، تشكيل لجنة لحصر مساكن الإيواء ومساكن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة بحيث يشمل الأماكن الخالية والأماكن غير المستغلة أو المستغلة بالخطأ وتحديد مواقعها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط بحضور اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام المحافظة، ومسئولى الجهاز التنفيذى ورؤساء مراكز وأحياء أسيوط. وقال محافظ أسيوط إنه لابد من عمل مراجعة كاملة لجميع الوحدات السكنية على مستوى المحافظة خاصة مساكن الإيواء والمساكن الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية ودراسة موقف قاطنيها ومعرفة الأماكن، التى يتم استغلالها بطريق الخطأ.

كما قرر المحافظ عمل مراجعة كاملة لجميع مواقف سيارات الأجرة على مستوى المحافظة مع التشديد على الزام السائقين بعدم الوقوف خارج المواقف منعا للتكدس المروى والتنبيه على إزالة الإشغالات خارج المواقف ومراعاة الاشتراطات القانونية فى المنشآت المتواجدة داخل المواقف والتزام المتعاقدين بها.

فيما أكد محافظ أسيوط على متابعة الأماكن الساخنة على مستوى المراكز والأحياء التى ينتشر بها الباعة الجائلين وحصر أعداد هؤلاء الباعة والبحث عن بدائل تحافظ على أرزاقهم ودراسة إنشاء أسواق لتجميعهم بدلا من غلق مداخل المواقف والميادين وحول المنشآت والمصالح الحكومية والمدارس.

و قال اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام المحافظة، إن المجلس اتخذ عدة قرارات بشأن مراجعة موقف الجبانات على مستوى المحافظة وعمل تقرير كامل عن حالة التعديات عليها وكيفية التعامل معها ومراجعة موقف المجارى المائية وتطهيرها ووضع آلية دائمة لذلك مع متابعة دورية بالتنسيق بين الرى والزراعة ورؤساء الوحدات المحلية لمراجعة الموقف كاملا.