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عايدة سعودي: «لن أقدم برامج حاليًا.. ومفأجات عديدة تنتظر راديو هيتس»‎

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عايدة سعودي: «لن أقدم برامج حاليًا.. ومفأجات عديدة تنتظر راديو هيتس»‎ عايدة سعودي: «لن أقدم برامج حاليًا.. ومفأجات عديدة تنتظر راديو هيتس»‎

المذيعة عايدة سعودي، رئيس إذاعة راديو هيتس

كتبت: إنجي لطفي

تعود عايدة سعودي، رئيس إذاعة راديو هيتس، إلى العمل مع بداية العام الجديد، عقب إجازة وضع، حيث رزقت بابنها الأول “علي”.

وتقول “عايدة”، في تصريحات صحفية، إنها لن تقدم برامج إذاعية في الوقت الحالي، حيث تقوم بتحضير مفاجأت كثيرة للإذاعة في الفترة المقبلة.

وأضافت  رئيس إذاعة راديو هيتس، أنها تود التفرغ لتجهيزها، علمًا بأن “عايدة”، تقوم بتحضير ساعة من الأغاني المختلفة غير التجارية يوميًا من الساعة الـ 8 وحتى الـ 9 مساءً، باسم “اللي بينا بقى بس أغاني”، وذلك بالتنسيق مع أحمد عدلي، مسؤول الأغاني في الإذاعة .

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