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مصر تتصدر قائمة مستوردي الحبوب الروسية في النصف الأول من موسم 2015 -2016

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مصر تتصدر قائمة مستوردي الحبوب الروسية في النصف الأول من موسم 2015 -2016 مصر تتصدر قائمة مستوردي الحبوب الروسية في النصف الأول من موسم 2015 -2016

أرشيفية

تصدرت قائمة مستوردي الحبوب الروسية في الموسم الزراعي الجديد الذي بدأ في الأول من يوليو 2015 وينتهي في 30 يونيو العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن مصدر مسؤول في وزارة الزراعة الروسية قوله، اليوم الأحد، إن :”مصر اشترت من روسيا 2ر3 مليون طن من الحبوب في النصف الأول من الموسم الحالي بنهاية ديسمبر الماضي”.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط شكل نصيب مصر من صادرات الحبوب الروسية وفي مقدمتها القمح ما نسبته 22% في ديسمبر 2015، فيما بلغت حصة تركيا 16%، والسعودية 9%، واليمن 5%، وبنجلاديش 4%، وإيران 4%.

وصدرت روسيا حوالي 8ر3 مليون طن من القمح والشعير والذرة وغيرها من أنواع الحبوب إلى الأسواق العالمية في الشهر الأخير من العام الماضي و 5ر21 مليون طن منذ بداية الموسم، ما يفوق مستوى الفترة نفسها (9ر20 مليون طن) من الموسم الماضي 2014 -2015.

وتوقع وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف أن تصل الصادرات الروسية من الحبوب إلى ما لا يقل عن31 مليون طن في موسم 2015 – 2016، وفي المقام الأول إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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