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خدعوك فقالوا: الصابونة الكبريتية علاج حب الشباب

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خدعوك فقالوا: الصابونة الكبريتية علاج حب الشباب خدعوك فقالوا: الصابونة الكبريتية علاج حب الشباب
حب الشباب مشكلة يعانى منها نسبة كبيرة من الشباب، فهو يظهر على هيئة بثور حمراء صغيرة يجب التعامل معها بشكل معين وتحت إشراف طبى حتى لا تترك أى آثار على الوجه.

أسباب حب الشباب
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>فى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إلى أن حب الشباب يعد من أهم العلامات التى تظهر على وجه الشباب عند البلوغ، وحب الشباب يسبب الكثير من الإحراج والقلق.

الصابونة الكبريتية علاج كاذب لحب الشباب
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>يتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن هناك العديد من العلاجات الخاصة لحب الشباب، ومنها الصابونة الكبريتية، التى عرفت أنها تساهم فى التخلص من حب الشباب وتجنب ظهوره، ولكن هذا ليس بصحيح لأنها لم تثبت كفاءتها ولم تستطع علاج حب الشباب بالشكل المطلوب.

علاج حب الشباب
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>ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن العلاج الأمثل للتخلص من حب الشباب هو الذهاب للطبيب لمعرفة الطريقة الأفضل فى علاج حب الشباب.

طرق التخلص من حب الشباب
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>أخيرًا ينصح استشارى الجلدية، بضرورة غسل الوجه الذى يعانى من حب الشباب بالماء والملح للحد من انتشاره والتخلص منه.
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مصر 365