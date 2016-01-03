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«الإداري» يؤجل دعوى غلق «فيس بوك» و«تويتر» لـ 20مارس

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«الإداري» يؤجل دعوى غلق «فيس بوك» و«تويتر» لـ 20مارس «الإداري» يؤجل دعوى غلق «فيس بوك» و«تويتر» لـ 20مارس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المُقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، و”تويتر”، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف، لجلسة 20 مارس المُقبل.

قالت الدعوى التي حملت رقم 79798 لسنة 68 ق، واختصمت رئيس الجمهورية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات، والتحريض على أعمال العنف والقتل، وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل .

وأضافت الدعوى أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرُا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات.

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