اليوم.. بدء التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة لأهالي قرية موشا بأسيوط

قال محمد فؤاد، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط، إنه تم البدء بتجميع بيانات عن أهالي قرية موشا بمحافظة أسيوط، وإدراجها ضمن برنامج تكافل وكرامة، مشيرًا الي ان التسجيل الفعلي لأبناء القرية سيتم بداية من اليوم وتطبيقه على الفئات المحرومة بالقرية وتقديم كافة المساعدات المادية لهم، وذلك فى استجابة سريعة لطلبات أهالي القرى التى لم تدرج بالمشروع.

وأكد وكيل وزارة الشئون الإجتماعية بأسيوط، على الدعم المقدم من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وتشديده علي توفير المساعدات المالية للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن يتم اختيار الحالات الأكثر احتياجا وصرف معاش شهري لهم عن طريق الصرف الإلكتروني “الفيزا كارت”.

وأشار فؤاد إلى أنه تم تحديد الفئات المستحقة للدعم، طبقًا لمعايير الاستحقاق من عدمه في البرنامج، مضيفاً أنه سيتم تسجيل المستفيدين من المشروع بعد تدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالوحدة التابعة لقرية موشا على الأجهزة الخاصة بالمشروع بهدف إعداد كوادر مدربه للعمل علي تطبيق البرنامج بشكل صحيح بالمراكز الجديده، والاستفادة من العوائق والمشاكل التي واجهتهم أثناء تطبيقه بالمراكز الـ6 السابقة والتي تشمل “أبوتيج وصدفا والغنايم والبدارى وساحل سليم ومنفلوط”.