الخارجية الإيرانية: إسرائيل هي المستفيدة من الصراعات الدائرة بالمنطقة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين الجابري الأنصاري أن النظام الإسرائيلي هو المستفيد من الصراعات الدائرة بالمنطقة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط دعا الأنصاري – حسبما نقلت قناة “برس تي في” الإيرانية اليوم الأحد – الدول الإسلامية للاستفادة من كافة الطاقات لحل النزاعات القائمة في المنطقة، مضيفا أن بلاده تعتبر الحوار هو الحل لإنهاء المشاكل، كما أنها تدعم المفاوضات بين المجموعات المختلفة في دول المنطقة بهدف وضع حد للأزمات القائمة.

وقال الأنصاري – خلال لقائه بالسفير الفلسطيني لدى طهران صلاح الزواوي – إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأساسية لدى العالم الإسلامي.

وبدوره، قال الزواوي إن الوضع الحالي في العالم العربي والإسلامي يضر بالقضية الفلسطينية كما أضاف أن النظام الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من النزاعات الطائفية في المنطقة.