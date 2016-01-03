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ضبط لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة أمنية بالإسكندرية

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ضبط لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة أمنية بالإسكندرية ضبط لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة أمنية بالإسكندرية
شن ضباط إدارة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد محمد مهنا، حملة أمنية مكبرة لضبط الأسواق ومنع الغش التجارى وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى .

حيث تمكن ضباط الإدارة من ضبط كل من، "رمضان . ث " - 35 سنة جزار لبيعه 123 كجم من اللحوم البلدية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى ذبيح خارج المجازر العمومية عليها أختام مزورة ومقلدة - و31 كجم من مصنعات اللحوم "سجق" بها تغير فى الخواص الطبيعية - خاتم مطاطى مزور ومقلد منسوب صدوره لمجزر أبو قير العمومى – وأسطوانة بوتاجاز تستخدم فى غير الغرض، و"عماد الدين .م "- 27سنة المدير المسئول عن محل لتجهيز المأكولات لحيازته عدد 226 كجم من اللحوم والدواجن بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى - و160 لترمن زيت الطعام بداخل عبوات بدون ثمة بيانات تجارية، و"عطا الله .ف"- 42 سنة صاحب محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع "154" عبوة من السلع الغذائية "مكسبات طعم – شاى الغزالين" أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و" أحمد .س" - 40 سنة صاحب فرش لحيازته وعرضه للبيع عدد "475" عبوة مستحضرات تجميل " كريم بشرة – مسكرة – قلم روج" أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و"علاء . م" - 45 سنة صاحب محل خردوات لحيازته وعرضه للبيع "500" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر .
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