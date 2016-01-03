أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء محاكمة المتهمين بإحراق سيارة شرطة فى الطالبية.. والدفاع يطالب بالبراءة

Google+ Print
بدء محاكمة المتهمين بإحراق سيارة شرطة فى الطالبية.. والدفاع يطالب بالبراءة بدء محاكمة المتهمين بإحراق سيارة شرطة فى الطالبية.. والدفاع يطالب بالبراءة
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد واحمد رضا، جلسة محاكمة المتهمين بالاشتراك فى التجمهر وإحراق سيارة شرطة بمنطقة الطالبية فى القضية رقم 415 لسنة 2014.

أثبتت المحكمة حضور المتهمين في محضر الجلسة، وكذا الدفاع الحاضر عنهم، وطالب الدفاع فى بداية حديثه إلى المحكمة، ببراءة المتهمين تأسيسا على بطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين وانتفاء جريمة التظاهر بدون ترخيص، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر بركنيها المادى والمعنوى، وعدم انطباق نصوص المادة رقم 3 مكرر من قانون التجمهر، واستحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالأوراق الواردة بالقضية.

الجدير بالذكر، أن هذة القضية متهم فيها كل من هشام شعبان حسن وإسلام مصطفى علوان ومحمد جمال صبرى واثنين من المتهمين المفرج عنهم من النائب العام، وهم محمود اسماعيل أحمد محمد و درويش أحمد محمود درويش محمود.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بانهم خلال الفترة من 26 يناير عام 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 اشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما انهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاك عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام، وذلك بغرض إرهابى وعرضوا للخطر سلامة وسائل النقل البرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365