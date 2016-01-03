بدء محاكمة المتهمين بإحراق سيارة شرطة فى الطالبية.. والدفاع يطالب بالبراءة

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد واحمد رضا، جلسة محاكمة المتهمين بالاشتراك فى التجمهر وإحراق سيارة شرطة بمنطقة الطالبية فى القضية رقم 415 لسنة 2014.

أثبتت المحكمة حضور المتهمين في محضر الجلسة، وكذا الدفاع الحاضر عنهم، وطالب الدفاع فى بداية حديثه إلى المحكمة، ببراءة المتهمين تأسيسا على بطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين وانتفاء جريمة التظاهر بدون ترخيص، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر بركنيها المادى والمعنوى، وعدم انطباق نصوص المادة رقم 3 مكرر من قانون التجمهر، واستحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالأوراق الواردة بالقضية.

الجدير بالذكر، أن هذة القضية متهم فيها كل من هشام شعبان حسن وإسلام مصطفى علوان ومحمد جمال صبرى واثنين من المتهمين المفرج عنهم من النائب العام، وهم محمود اسماعيل أحمد محمد و درويش أحمد محمود درويش محمود.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بانهم خلال الفترة من 26 يناير عام 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 اشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما انهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاك عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام، وذلك بغرض إرهابى وعرضوا للخطر سلامة وسائل النقل البرية.