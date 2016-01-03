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النيابة الإدارية تفتح تحقيقات عاجلة فى واقعة غرق معدية كفر الشيخ

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النيابة الإدارية تفتح تحقيقات عاجلة فى واقعة غرق معدية كفر الشيخ النيابة الإدارية تفتح تحقيقات عاجلة فى واقعة غرق معدية كفر الشيخ
أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فى واقعة غرق معدية بنهر النيل أمام قرية سنديون، التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح رئيس هيئة النيابة الإدارية فى بيان رسمى، أن تلك الواقعة أسفرت عن مصرع 15 شخصًا، إزاء ما تثيره الواقعة من شبهة الإهمال الجسيم قبل المختصين بالرقابة النهرية ومسئولى التراخيص والتفتيش على المراكب النيلية بما يستوجب معه التحقيق فى الواقعة وصولا لمدى وقوع ذلك الإهمال من عدمه ومحاسبة المسئولين عنه إن وجدوا.

كما قرر إحالة الواقعة للتحقيق أمام المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة بإشراف المستشارعصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى للفحوص والتحقيقات.

والجدير بالذكر أن النيابة الإدارية كانت قد سبق لها إحالة عدد 7 من قيادات الهيئة العامة للنقل النهرى للمحاكمة العاجلة فى سبتمبر الماضى إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من إهمالهم الجسيم فى أداء واجبات وظيفتهم مما ترتب عليه حادث تصادم مركب الوراق الغارقة وصندل نيلى بتاريخ 22/7/2015 أسفر عن مصرع 40 شخصا.

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