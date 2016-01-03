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تأجيل دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الصحفية فجر العادلى للحكم 20 مارس

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تأجيل دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الصحفية فجر العادلى للحكم 20 مارس تأجيل دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الصحفية فجر العادلى للحكم 20 مارس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، التى تطالب بإسقاط الجنسية عن الصحفية المصرية فجر العدلى المقيمة بألمانيا، التى هتفت ضد والرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم فى جلسة 20 مارس المقبل.

وقال صبرى، فى دعواه التى اختصمت رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وحملت رقم 58427 لسنة 69 ق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى زيارة تاريخية إلى ألمانيا يتطلع إليها الشعب المصرى كله، متمنيا أن تنجح وتؤتى بثمارها وسط مخاطر وتهديدات تطلقها الجماعة الإرهابية تتعلق بحياة الرئيس فور وصوله إلى ألمانيا، ومع كل هذه البذاءات والتحديات يسافر الرئيس إلى ألمانيا ولم يحرك ساكنا لكل هذه التهديدات والمهاترات وتستقبله ألمانيا بحفاوة بالغة، مقدرة زيارته أخذه فى الاعتبار عظمة مصر وشعبها.

وعبر صبرى، عن غضبه بما حدث خلال الزيارة بين صحفيين مصريين خلال المؤتمر الذى عقدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العاصمة الألمانية برلين، وذلك عندما طلبت صحفية مصرية مناوئة للرئيس وتقيم فى ألمانيا، فى أعقاب انتهاء المؤتمر، تمكينها من توجيه سؤال داخل مبنى المستشارية، وعندما لم يسمح لها بذلك، هتفت ضد السيسى.

واستند صبرى فى دعواه على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذى نص فى المادة 16 / 9 على وجوب إسقاط الجنسية عن كل من يقوم بعمل للإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى، وكان من الثابت أن أركان المادة 16 من قانون الجنسية قد انطبقت كافة شرائطها على الصحفية المصرية فجر العدلى والمقيمة بألمانيا مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها.

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مصر 365

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