الزمالك قد ينافس بطلي المغرب وتونس على ضم موهبة نيجيريا

عرض على الزمالك اللاعب توندي أدينيدجي الذي ترغب العديد من الأندية الظفر بخدماته على رأسها الوداد المغربي والإفريقي التونسي.

واحتل أدينيدجي صاحب الـ20 عاما المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري النيجيري العام الماضي الذي احتل فيه فريقه سان شاين ستارز المركز الخامس.

وأشارت تقارير إلى وجود منافسة شرسة بين ناديي الوداد والإفريقي إضافة للهلال السوداني على ضم اللاعب وإن كان بطل تونس هو الأقرب للتعاقد معه.

ونال أدينيدجي الاستدعاء لمنتخب نيجيريا الأول في شهر مايو الماضي بعد أدائه الرائع في الدوري المحلي.

وعرض لاعبين نيجيرين غير أدينيدجي على أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق الذي تم تكليفه بالبحث عن مهاجم أجنبي للقلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

شاهد مهارات وأهداف اللاعب.