مفاجأة.. الفنان هشام عبد الله يقدم برنامج توك شو على قناة إخوانية

كشفت مصادر مطلعة بين العاملين فى القنوات المؤيدة للاخوان بتركيا أن الفنان هشام عبد الله استقر فى اسطنبول هو وأسرته منذ حوالى شهر، ومن المقرر أن ينضم إلى طاقم عمل قناة وطن المؤيدة للجماعة، حيث سيقدم برنامج التوك شو الرئيسى بالمحطة فور انطلاق القناة للبث خلال الأسابيع القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن هشام عبد الله وصل إلى اسطنبول مع زوجته الناشطة غادة نجيب وانضم إلى قناة وطن الإخوانية بالتزامن مع انضمام الفنان محمد شومان والشاعر صلاح عبد الله للجماعة أيضا، الأمر الذى يشير إلى أن الجماعة تمكنت من استقطاب عدد من الشخصيات العامة إلى صفوف مؤيديها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن قناة وطن يتولى إدارتها الإعلامى الإخوانى إسلام عقل نجل البرلمانى الإخوانى الراحل ماهر عقل ويعتقد عدد من المراقبين أنها تتبع الجماعة بشكل رسمى وأنها تعد بديلا لقناة مصر الآن التى أغلقت قبل أشهر.

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