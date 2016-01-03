محافظ دمياط يعتمد نتيجة مسابقة تعيين 20 طبيبا بيطريا بمديرية الطب البيطرى

صدق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط نتيجة مسابقة تعيين 20 طبيبا بيطريا بمديرية الطب البيطرى بدمياط، وذلك بناء على إعلان الهيئة العامة للخدمات البيطرية لعام 2015، والذين تم اختيارهم طبقا للضوابط الواردة من الهيئة، حيث ستقوم لجنة الموارد البشرية بمديرية الطب البيطرى باستكمال إجراءات التعيين لهؤلاء الأطباء.

وكان قد صدر إعلان الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 26 ، 27 / 8 /2015 بتعيين عدد (20) طبيباً بيطرياً بمديرية الطب البيطرى بدمياط، حيث شكل المحافظ لجنة برئاسة مدير عام الطب البيطرى وعضوية مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة ومديرى إدارة المجازر والرعاية البيطرية والوقاية البيطرية بالطب البيطرى ومدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة وممثل عن مديرية التنظيم والإدارة لاختبار المتقدمين لشغل تلك الوظيفة حيث تقدم 442 طبيا حضر منهم 318 فى الاختبارالشفهى، وقامت اللجنة بتقييم المتقدمين الحاضرين ورصد الدرجات وإضافة الإلمام بالكمبيوتر حسبما ورد بالإعلان، وكذلك تم إجراءات الامتحان التحريرى باستلام نسخة من الامتحان من كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، حيث بلغ عدد الحاضرين 313 فى الامتحان التحريرى، وتمت إضافة درجات الامتحان الشفوى للامتحان التحريرى والترتيب حسب الدرجات وفقا لأحكام القانون 18 لسنة 2015علما بأنه كان من بين المتقدمين للاختبار ثلاثة أطباء بيطريين من حاملى شهادة تأهيل المعاقين، تم اختبارهم واختيار واحد منهم، وهو أعلاهم درجة وأقدمهم تخرجا ليتم بذلك استيفاء نسبة 5 % المقررة قانونا للمعاقين .



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