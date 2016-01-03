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بالصور.. هطول الأمطار بكفر الشيخ وتوقف حركة الصيد وغلق ميناء البرلس

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بالصور.. هطول الأمطار بكفر الشيخ وتوقف حركة الصيد وغلق ميناء البرلس بالصور.. هطول الأمطار بكفر الشيخ وتوقف حركة الصيد وغلق ميناء البرلس
شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ اليوم الأحد، هطول الأمطار الغزيرة، وسادت حالة من سوء الأحوال الجوية، مما أدى لتوقف حركة الصيد بالمنطقة، وغلق بوغاز رشيد لارتفاع الأمواج وشدة العواصف.

كما أغلق ميناء الصيد بالبرلس وبوغاز البرلس فى وجه الملاحة البحرية، ومنعت المراكب من الخروج في رحلات صيد فى مياه البحر المتوسط.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ إن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة تسببت في توقف حركة الصيد بالمنطقة، وارتفاع السمك، نظرا لقلة المعروض منه. كما تحولت قرى المنطقة لأوحال ومستنقعات وبحيرات راكده، وتحاول مجالس المدن من إزالة المياه الراكدة من الشوارع.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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