ضبط 3 أطنان و680 كيلو زيوت سيارات مغشوشة بمركز طنطا

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية 3 أطنان و680 كيلو زيوت سيارات مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص لغش زيوت السيارات بقرية سبرباى مركز طنطا.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "عبد الحميد. م. ع" - تاجر بإنشاء مصنع بدون ترخيص لغش زيوت السيارات بقرية سبرباى - مركز طنطا مقيم بذات القرية.

وبعرض المعلومات على العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين، قرر إعداد حملة لاستهداف المصنع، وتم ضبط "شريف. س. م" – 29 سنة، "صلاح.ع. ح" – 25 سنة، مقيمين بذات القرية، عاملين بالمصنع، وعثر بالمصنع على 3 أطنان و680 كيلو زيوت سيارات مغشوشة.

وقد تحرر المحضر 61 أحوال مركز طنطا، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.