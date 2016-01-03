ضبط 3 أطنان و680 كيلو زيوت سيارات مغشوشة بمركز طنطا

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية 3 أطنان و680 كيلو زيوت سيارات مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص لغش زيوت السيارات بقرية سبرباى مركز طنطا.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "عبد الحميد. م. ع" - تاجر بإنشاء مصنع بدون ترخيص لغش زيوت السيارات بقرية سبرباى - مركز طنطا مقيم بذات القرية.
وبعرض المعلومات على العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين، قرر إعداد حملة لاستهداف المصنع، وتم ضبط "شريف. س. م" – 29 سنة، "صلاح.ع. ح" – 25 سنة، مقيمين بذات القرية، عاملين بالمصنع، وعثر بالمصنع على 3 أطنان و680 كيلو زيوت سيارات مغشوشة.
وقد تحرر المحضر 61 أحوال مركز طنطا، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.