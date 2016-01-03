"الفتحات الصناعية" فى لقاء علمى لقسم جراحة الأورام بأسيوط

نظم قسم جراحة الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام فى أسيوط، لقاء علميا للقسم بالتعاون مع شركة كولوبلاست والمتخصصة فى الفتحات الصناعية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الشرقاوى عميد معهد جنوب مصر للاورام، على هامش افتتاح عيادة جراحة الفتحات الصناعية بالمعهد، اليوم الأحد، أن تنظيم اليوم العلمى لقسم جراحة الأورام بالمعهد وافتتاح عيادة العناية بالمرضى ذوى الفتحات الصناعية يأتى فى إطار ما ينتهجه المعهد من خطة تطويرية شاملة، والتى تم اكتمال المرحلة الأولى منها وافتتاحها فى يونيو من العام الماضى.

وقال الشرقاوى إننا اليوم نسير بخطى جادة وثابتة نحو إتمام المرحلة الثانية من الخطة والمقرر افتتاحها نهاية الشهر المقبل، والتى تشمل افتتاح وحدة زرع النخاع بالمعهد والتى تعتبر أيضا الأولى من نوعها فى صعيد مصر بتكلفة تفوق 20 مليون جنيه، وكذلك وحدة الآشعة التداخلية بقسم الآشعة التشخيصية بالمستشفى بتكلفة مليون جنيه ووحدة علاج الآلام المزمنة بتكلفة تزيد عن مليون و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى تطوير عدد من المعامل وأقسام إقامة المرضى بتكلفة تقارب مليون جنيه .

حضر اللقاء الدكتور مصطفى الشرقاوى عميد معهد جنوب مصر للأورام والدكتور محمد جمال نقيب الأطباء بأسيوط، والدكتور دعاء وديع مكسيموس رئيس قسم الجراحة بالمعهد، والدكتور أحمد شلتوت رئيس المكتب التنفيذى لشركة كولوبلاست المتخصصة فى الفتحات الصناعية.

وأشار عميد المعهد إلى تضافر كافة الأطراف التنفيذية والمجتمعية لتحقيق هذا التطوير الذى يشهده المعهد، مؤكدا على تبنى المعهد رؤية تطويرية واضحة نحو الوصول إلى التقدم فى مستوى الرعاية الصحية لمرضى الاورام

ومن جهته وجه الدكتور محمد جمال نقيب أطباء أسيوط الشكر لعميد معهد الاورام والاطباء على الجهد المبذول فى هذا القطاع الصحى الهام مؤكدا أن معهد جنوب مصر للاورام يشهد طفرة تطويرية ويعود ذلك على مرضى الاورام بالرعاية خاصة وان المعهد يخدم مرضى الاورام بمختلف محافظات الصعيد.



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