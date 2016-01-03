بالصور.. الإسكان توقع 3مذكرات تفاهم مع شركات لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرتى تفاهم لإنشاء تحالف الشركات المصرية الصينىية، لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية، حيث وقعهما كل من المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت، مع نائب رئيس شركة "csces" الصينية، وهى إحدى أكبر شركات المقاولات فى العالم.

كما وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع نائب رئيس شركة "csces" الصينية 7 مذكرات تفاهم، بشأن تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير قرض لمشروعات الصرف الصحى على مستوى محافظات الصعيد، وتم التوقيع بحضور مسئولى المكاتب الاستشارية المكلفة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة .

وقال وزير الإسكان: مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن قيام تحالف الشركات المصرية الصينية بتنفيذ مبنى مجلس الوزراء، ومبانى 12 وزارة حكومية، تبدأ بوزارة الإسكان، التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تنفيذ قاعة المؤتمرات الكبرى، ومبنى أرض المعارض، و15 ألف وحدة سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل.

وأشار الوزير، فى بيان اليوم، إلى أن هذه المبانى تقع ضمن مخطط الأولوية الأولى للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سيتم تنفيذها على مساحة 10500 فدان تقريبا، ومن المقرر أن يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى قريبا.



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