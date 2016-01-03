بالصور.. أهالى المفقودين فى الهجرة غير الشرعية يقطعون شارع حسين حجازى

قطع منذ قليل أهالى عدد من المهاجرين غير الشرعيين، شارع حسين حجازى المتفرع من شارع القصر العينى خلف مبنى مجلس الوزراء، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، بمعرفة مصير أبنائهم، بعد فقد الاتصال بذويهم.

الجدير بالذكر أن الأهالى قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد، للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم.

>وحمل المحتجون صور أبنائهم، بينما انتابت السيدات حالة من الصراخ، مرددين هتافات "ولادك فين ياسيسى عاوزين ولادنا".



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