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الأردن: اقتحام السفارة السعودية في إيران انتهاك فاضح للقانون الدولي

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الأردن: اقتحام السفارة السعودية في إيران انتهاك فاضح للقانون الدولي الأردن: اقتحام السفارة السعودية في إيران انتهاك فاضح للقانون الدولي

وزير شئون الإعلام الأردنى محمد المومني

أكدت المملكة الأردنية وقوفها إلى جانب في مواجهة التطرف والإرهاب مستنكرة التدخل والتحشيد الإيراني ضدها.

وبحسب وكالة الأنباء الاردنية أدانت الأردن  بشدة حادثة الاقتحام التي تعرض لها مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في طهران أمس السبت،  كما اعتبرت الأردن ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف بشأن صون وحماية البعثات الدبلوماسية واحترامها.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الدكتور محمد المومني تضامن الاردن مع المملكة العربية السعودية ووقوفه إلى جانبها في مواجهة التطرف والإرهاب.

مستنكرا التدخل والتحشيد الايراني ضدها وتصاعده عقب تنفيذ الشقيقة السعودية احكاما قضائية ضد مدانين من مواطنيها.

وشدد المومني على حرمة البعثات الدبلوماسية وضرورة صونها وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية جنيف.

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