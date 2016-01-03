تظاهر عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة بالغربية للمطالبة بالتعيين

تظاهر اليوم الأحد عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، أمام ديوان عام محافظة الغربية، فى شارع البحر بمدينة طنطا، للمطالبة بتعيينهم فى وظائف حكومية تنفيذا لقرار توفير 5% من الوظائف للمعاقين.

وحدد المتظاهرون مطالبهم فى ضرورة تنفيذ القانون وتحديد نسبة 5% من التعيينات الحكومية سنويا للمعاقين، وذوى الاحتياجات الخاصة، ومخاطبة الجهات الحكومية فى ضرورة تنفيذ القرار، وتسليم من صدر لهم قرار التعيين حيث إن بعض الجهات رفضت تسليمهم العمل.

وقال أحد المتظاهرين إن المعاقين نسبة لا يستهان بها ولهم حق فى الدولة، شأنهم شأن باقى المواطنين، ولهم حقوق وواجبات نص عليها الدستور والقانون.



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