بدء تجارب تشغيل محطة الصرف الصحى بميت الشيوخ خلال أسبوع بدمياط

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بدء تجارب تشغيل محطة الصرف الصحى بميت الشيوخ خلال أسبوع.

بحث محافظ دمياط مع المهندس أحمد عباس رئيس قطاع شرق الدلتا بشركة المقاولون العرب والمهندس أحمد العصار مدير قطاع شرق الدلتا بالشركة موقف المشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور اللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد والمهندس ضياء عوض مدير عام الطرق وأحمد خليل مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

وتابع المحافظ الموقف التنفيذى لمستشفى الأمراض العصبية والصحة النفسية بدمياط الجديدة بتكلفة 55 مليون جنيه.

أشار المحافظ إلى تدخله لدى وزارة الصحة لصرف بعض المستحقات المالية للشركة، وأن باقى المستحقات فى طريقها للصرف لاستكمال الأعمال بالمستشفى حتى ينتهى هذا الصرح الطبى الذى يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة. كما بحث المحافظ موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

أوضح المهندس أحمد عباس أن المرحلة الأولى لتوسعات محطة مياه البستان أصبحت جاهزة، وجار العمل فى المرحلة الثانية للمشروع .

وأضاف أن المحطة الرئيسية لمشروع الصرف الصحى بميت الشيوخ انتهت وستبدأ تجارب التشغيل خلال أسبوع ليبدأ بعدها عمل توصيلات المنازل للدخول على الشبكة الرئيسية.

كما تم خلال الاجتماع حل مشكلة المحطة التى تصرف عليها محطة ميت الشيوخ لاستيعاب تصرفاتها بجانب تصرفات محطة الحورانى والعبيدية.

وبحث المحافظ الموقف التنفيذى لمحطة الصرف الصحى بأولاد خلف والتى تم التأكيد على أن المحطة جاهزة للافتتاح بعد أن تم الانتهاء منها.

كما خصص الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط سيارة إسعاف للقرية بعد أن تم تجهيز موقع فى الوحدة الصحية بالإبراهيمية القبلية لسيارة الإسعاف، والتى تحمل اسم الشهيد محمد أيمن شويقة ابن قرية الإبراهيمية لخدمة القرية والقرى المحيطة.

وأوضح الدكتورسيد المصرى مدير عام إسعاف دمياط أن سيارة الإسعاف تعمل طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة لخدمة أهالى القرية والقرى المحيطة وبها تجهيزات لنقل الحالات الحرجة ومرتبطة بالشبكة اللاسلكية لغرفة عمليات الإسعاف.

وقد وجه أهالى القرية الشكر لمحافظ دمياط على استجابته الفورية لمطلب الأهالى فى هذه الخدمة المٌلحة والتى ستنهى معاناة الأهالى فى إسعاف الحالات الحرجة بالقرية والقرى المحيطة.