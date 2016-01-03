أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة لأهالى قرية موشا بأسيوط

Google+ Print
بدء التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة لأهالى قرية موشا بأسيوط بدء التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة لأهالى قرية موشا بأسيوط
قال محمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط إنه تم البدء بتجميع بيانات عن أهالى قرية موشا بمحافظة أسيوط وإدراجها ضمن برنامج تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن التسجيل الفعلى لأبناء القرية سيتم بداية من اليوم وتطبيقه على الفئات المحرومة بالقرية وتقديم كافة المساعدات المادية لهم وذلك فى استجابة سريعة لطلبات أهالى القرى التى لم تدرج بالمشروع.

وأكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط على الدعم المقدم من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وتشديده على توفير المساعدات المالية للفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة موضحاً أن يتم اختيار الحالات الأكثر احتياجا وصرف معاش شهرى لهم عن طريق الصرف الإلكترونى (الفيزا كارت).

وأشار فؤاد إلى أنه تم تحديد الفئات المستحقة للدعم طبقًا لمعايير الاستحقاق من عدمه فى البرنامج مضيفاً إنه سيتم تسجيل المستفيدين من المشروع بعد تدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالوحدة التابعة لقرية موشا على الأجهزة الخاصة بالمشروع بهدف إعداد كوادر مدربه للعمل على تطبيق البرنامج بشكل صحيح بالمراكز الجديدة والاستفادة من العوائق والمشاكل التى واجهتهم أثناء تطبيقه بالمراكز الـ6 السابقة والتى تشمل (أبوتيج وصدفا والغنايم والبدارى وساحل سليم ومنفلوط).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365