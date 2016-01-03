بدء التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة لأهالى قرية موشا بأسيوط

قال محمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط إنه تم البدء بتجميع بيانات عن أهالى قرية موشا بمحافظة أسيوط وإدراجها ضمن برنامج تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن التسجيل الفعلى لأبناء القرية سيتم بداية من اليوم وتطبيقه على الفئات المحرومة بالقرية وتقديم كافة المساعدات المادية لهم وذلك فى استجابة سريعة لطلبات أهالى القرى التى لم تدرج بالمشروع.

وأكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط على الدعم المقدم من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وتشديده على توفير المساعدات المالية للفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة موضحاً أن يتم اختيار الحالات الأكثر احتياجا وصرف معاش شهرى لهم عن طريق الصرف الإلكترونى (الفيزا كارت).

وأشار فؤاد إلى أنه تم تحديد الفئات المستحقة للدعم طبقًا لمعايير الاستحقاق من عدمه فى البرنامج مضيفاً إنه سيتم تسجيل المستفيدين من المشروع بعد تدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالوحدة التابعة لقرية موشا على الأجهزة الخاصة بالمشروع بهدف إعداد كوادر مدربه للعمل على تطبيق البرنامج بشكل صحيح بالمراكز الجديدة والاستفادة من العوائق والمشاكل التى واجهتهم أثناء تطبيقه بالمراكز الـ6 السابقة والتى تشمل (أبوتيج وصدفا والغنايم والبدارى وساحل سليم ومنفلوط).