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اتحاد الجمعيات الأهلية بالغربية يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

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اتحاد الجمعيات الأهلية بالغربية يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة اتحاد الجمعيات الأهلية بالغربية يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
أرسل الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالغربية خطابات رسمية عن طريق البريد المسجل للجمعيات الأهلية، أكد خلاله أنه تقرر فتح باب الترشيح رسميا لعضوية مجلس الإدارة.

وقالت الخطابات نصا "تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالغربية، اعتبارا من يوم الأحد 27/12/2015 وحتى يوم الخميس 7/1/2016 عدا أيام الجمع والإجازات الرسمية".

وعلى من يرغب من السادة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بالغربية فى الترشح، أن يتقدم إلى الاتحاد فى المواعيد المحددة، بموجب محضر مجلس إدارة معتمد، ومختوم بموافقة جمعيته على الترشح.

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