مع اقتراب النني.. فينجر: أرسنال سيجري صفقة واحدة على الأقل

(إفي): قال المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، الفرنسي أرسين فينجر إن فريقه "سيتعاقد مع لاعب واحد على الأقل" في سوق الانتقالات الشتوية.

ويتصدر أرسنال، الذي فاز على نيوكاسل بهدف نظيف، الدوري الإنجليزي الذي كان آخر مرة توج فيها بلقبه عام 2004.

وعلى الرغم من النتائج الطيبة للفريق اللندني إلا أنه عانى من إصابات عديدة على مدار الموسم مثل أليكسيس سانشيز وسانتي كازورلا وجاك ويلشير وداني ويلبيك وثيو والكوت وفرانسيس كوكلين وميكل أرتيتا.

وقال فينجر عقب الفوز على نيوكاسل:"الأمر المثالي سيكون استعادة المصابين في أقرب وقت، ولكننا سنجري صفقة واحدة على الأقل".

يشار إلى أن وسائل الإعلام البريطانية تؤكد منذ فترة أن لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني اقترب من الانتقال لأرسنال من بازل السويسري مقابل 7.3 ملايين استرليني (10 ملايين يورو).