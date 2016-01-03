ضبط 3 متهمين جدد شاركوا فى استهداف كمين المنوات وقتل 4 شرطيين

أكد مصدر أمنى بالجيزة، اليوم، الأحد، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط متهمين جدد ضمن الخلية الإرهابية، التى استهدفت كمين المنوات بمنطقة سقارة التابعة لمركز أبو النمرس، خلال حملة أمنية شنها قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن بإشراف اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير المباحث الجنائية، الذى قاد الحملة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، توصلت إلى اختباء عناصر جديدة بمنطقة البدرشين، شاركوا فى عملية قتل 4 من أفراد الشرطة أعلى كوبرى زويل بمنطقة المنوات.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية وتم محاصرة المتهمين وضبط 3 من أفراد الخلية ليصل عدد المضبوطين حتى الآن 5 متهمين من ضمنهم منفذى مستقلى الدراجه البخارية، تحرر محضر وأخطرت النيابة.