الأردن يدين بشدة الهجوم على السفارة السعودية فى طهران

أدان الأردن الأحد بشدة الهجوم الذى تعرضت له السفارة السعودية فى طهران السبت داعيا إيران إلى "توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية"، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة محمد المومنى قوله أن "الاردن يدين بشدة حادثة الاقتحام التى تعرض لها مبنى سفارة المملكة العربية السعودية فى طهران امس السبت"، واصفا اياه بانه "خرق فاضح للقانون الدولى واتفاقية جنيف بشأن صون وحماية البعثات الدبلوماسية واحترامها".

وأكد المومنى "تضامن الأردن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه إلى جانبها فى مواجهة التطرف والارهاب"، مستنكرا "التدخل والتحشيد الايرانى ضدها وتصاعده عقب تنفيذ الشقيقة السعودية احكاما قضائية ضد مدانين من مواطنيها".

وشدد الوزير الاردنى على "حرمة البعثات الدبلوماسية وضرورة صونها وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولى واتفاقية جنيف".

وهاجم متظاهرون مساء السبت مبنى السفارة السعودية فى طهران والقوا باتجاهه قنابل حارقة تعبيرا عن غضبهم اثر اعدام الرياض رجل الدين الشيعى السعودى الشيخ نمر باقر النمر، كما افادت وكالة انباء الطلبة الايرانية "ايسنا".

ونفذت السعودية السبت احكام اعدام بحق 47 شخصا مدانين ب"الارهاب" بينهم جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة ورجل الدين الشيعى نمر باقر النمر، أحد وجوه المعارضة للسلطات فى المملكة، ما اثار انتقادات حادة فى ايران والعراق.

وتوعدت طهران على الفور الرياض بانها ستدفع "ثمنا باهظا" لاعدامها رجل الدين الشيعى، ما دفع بوزارة الخارجية السعودية إلى استدعاء السفير الايرانى وتسليمه "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".

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