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المرصد السورى : مقتل 16 من داعش وإصابة 19 بريف الرقة

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المرصد السورى : مقتل 16 من داعش وإصابة 19 بريف الرقة المرصد السورى : مقتل 16 من داعش وإصابة 19 بريف الرقة

>أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان بمقتل 16 من عناصر تنظيم داعش وإصابة 19 أخرين فى اشتباكات مع قوات سورية الديمقراطية بإحدى قرى ريف الرقة الشمالى الغربى .

وقال المرصد فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الاحد انه تمكن من رصد وصول 16 جثة لعناصر داعش و19 جريحا آخرين إلى مستشفيات بمدينة الرقة.

وأشار إلى أن القتلى والجرحى الـ 35 ممن قتلوا وأصيبوا فى قصف ومعارك عنيفة مع قوات سورية الديمقراطية فى قرية المستريحة بريف عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالى الغربي، والتى تمكنت قوات سورية الديمقراطية من السيطرة عليها عقب هذه الاشتباكات، فيما وردت معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية فى صفوف مقاتلى الأخير.
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