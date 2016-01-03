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وفد أمنى بريطانى يتفقد مطار شرم الشيخ 14 فبراير المقبل

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وفد أمنى بريطانى يتفقد مطار شرم الشيخ 14 فبراير المقبل وفد أمنى بريطانى يتفقد مطار شرم الشيخ 14 فبراير المقبل
كشف المستثمر السياحى محمد سمير عبد الفتاح، عن زيارة وفد أمنى بريطانى يضم خبراء أمنيين على أعلى مستوى، لتفقد الحالة الأمنية بمطار شرم الشيخ فى 14 فبراير المقبل، والتأكد من الإجراءات المتابعة فى تأمين المطار، واستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لاستئناف حركة الطيران لمدينة السلام، عقب صدور قرار بتعليق الرحلات بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء أكتوبر 2015.

وقال عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قرار المصرية بالتعاقد مع شركة "كونترول ريسكس" الإنجليزية، التى ستقوم بمراجعة وتقييم الوضع الأمنى للمطارات المصرية، سيكون له مردود إيجابى، متوقعا عودة الرحلات البريطانية نهاية ابريل المقبل، مشيرا إلى شركة " توماس كوك" و"طومسون" علقوا رحلاتهم حتى 25 من مارس المقبل.

يذكر أن طائرة الركاب الروسية من طراز "آير باص 321 A" انفجرت، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولى بنحو 23 دقيقة، وراح ضحية الحادث 224 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة.


>- مطار شرم الشيخ يستقبل 4921 سائح و38 رحلة دولية
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مصر 365

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