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بالصور.. "الأم الاحتياطى" بنك حليب الأمهات لإنقاذ أطفال جنوب أفريقيا

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بالصور.. "الأم الاحتياطى" بنك حليب الأمهات لإنقاذ أطفال جنوب أفريقيا بالصور.. "الأم الاحتياطى" بنك حليب الأمهات لإنقاذ أطفال جنوب أفريقيا
للتغلب على معدلات الرضاعة الطبيعية المنخفضة فى جنوب أفريقيا والناتجة عن انتشار الفقر، تم انشاء منظمة غير هادفة للربح "الأم الاحتياطى" قامت بإنشاء "بنك الحليب" لتوفير اللبن الطبيعى للأطفال حديثى الولادة، وذلك بالشراكة بين شركة بجنوب أفريقيا ووزارة الصحة فى أكبر مدن جنوب أفريقيا "جوهانسبرج"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".

إنشاء بنك للحليب الطبيعى فى جنوب أفريقيا -اليوم السابع -1 -2016
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إنشاء بنك للحليب الطبيعى فى جنوب أفريقيا

لصحة أفضل للأطفال بنك للحليب الطبيعى فى أفريقيا -اليوم السابع -1 -2016
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لصحة أفضل للأطفال بنك للحليب الطبيعى فى أفريقيا

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إنشاء منظمة "الأم الاحتياطى" وبنك للحليب الطبيعى فى جنوب أفريقيا

بعد دراسات "اليونيسف" التى انتشرت عن أهمية الرضاعة الطبيعية والتى تساعد فى حماية الأطفال من الكثير من الأمراض وتجعلهم أكثر بقاءً على قيد الحياة فى الأشهر الستة الأولى من حياتهم، وبسبب الفقر الشديد الذى يعيشه أهل جنوب أفريقيا، فكر بعض الأطباء من إنشاء منظمة غير هادفة للربح وأطلقوا عليها اسم "الأم الاحتياطى" وإنشاء "بنك للحليب" يجمعون فيه حليب الرضاعة الفائض من بعض الأمهات ويحتفظون به بطريقة صحية ليقدم إلى الأطفال.

الاحتفاظ بالحليب الطبيعى فى الفريزر -اليوم السابع -1 -2016
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الاحتفاظ بالحليب الطبيعى فى الفريزر

أكياس من حليب الأمهات الطبيعى لصحة أفضل للأطفال فى جنوب أفريقيا -اليوم السابع -1 -2016
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أكياس من حليب الأمهات الطبيعى لصحة أفضل للأطفال فى جنوب أفريقيا

التعقيم الجيد للحليب الطبيعى -اليوم السابع -1 -2016
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التعقيم الجيد للحليب الطبيعى

ويذكر أن هناك من البنوك الخاصة بالحليب وعددها ما يقرب من 44 بنكا فى جميع أنحاء أفريقيا، ويتم تجميد أكياس الحليب حتى يتم الاحتفاظ بها أطول فترة ممكنة.

الاهتمام بصحة الاطفال بجنوب أفريقيا بتوفير الحليب الطبيعى لهم -اليوم السابع -1 -2016
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الاهتمام بصحة الاطفال بجنوب أفريقيا بتوفير الحليب الطبيعى لهم

العمل على توفير حليب الام الطبيعى فى أكياس -اليوم السابع -1 -2016
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العمل على توفير حليب الام الطبيعى فى أكياس


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