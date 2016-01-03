المزينة: محمد بن راشد وهب رؤيته لمستقبل هذا الوطن

قال اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي: مع بداية هذا العام، هنيئا لشعبنا وحكومة دولتنا الإمارات، على مرور 10 سنوات من حكم وحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، الذي وهب رؤيته وسياسته واستشرافه للمستقبل لهذا الوطن العظيم، ومنح حبه ووقته لشعبه، وأجزل في العطاء الاجتماعي والإنساني على كل الاصعدة.

واكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي أن سموه يثبت للعالم بأن وراء كل إنجاز رجل مؤمن ومحبٌّ وقائد فذ وقرارات رشيدة وولاء مطلق للوطن والإرث والماضي العريق والحاضر المتحضر.

عشر سنوات بمئات المبادرات لإسعاد شعبه وأطفال العالم، عشر سنوات من الحكمة والخبرة والانجازات المتتالية يدا بيد ومن قلب رجل واحد تصبو الامارات نقطة مضيئة بين كل دول العالم بفضل قيادتنا الرشيدة واخلاص رجالها ونسائها وابنائها وبناتها وكل شعب الامارات السعيد أسعد شعب.

ان سموه وإخوته ساروا على درب المؤسسين ورسموا الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والمحلية وعملوا على تنفيذ تلك الأهداف وفق سياسة علمية واضحة المعالم وجدول زمني متصاعد وصولا الى ان لا وجود لكلمة مستحيل في قاموسنا.

وقال اللواء المزينة: افتخر بانني من تلاميذ مدرسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتعلمت من سموه الكثير ونتعلم كل يوم دروسا في القيادة وفن إدارة الأزمات وتوليد الأفكار وفن التعامل مع المواقف الحرجة، ونغرف من صدره الرحب كيفية إسعاد الناس والتواضع وحب دولة الامارات والتضحية لاجلها بالغالي والنفيس.

ان ما يقدمه سموه من تجارب ادارية وحكومية وتنموية متطورة حققت الكثير من المراكز الأولى عالمياً على كل الأصعدة؛ الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ضمن متوالية متصاعدة من الانجازات والنجاحات المحلية والعالمية، وصولا إلى المريخ.

إننا في شرطة دبي إذ نزف لقيادتنا الرشيدة أحر التهاني، نجدد عهدنا بإخلاصنا لوطننا وتنفيذنا لتوجهاتهم وتطلعاتهم المستقبلية التي تحملنا نحو الريادة والتألق وتحقيق الرقم واحد في كل المجالات، ونسترشد برؤيتهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته وازدهاره والمساهمة في تحقيق واستمرار الرفاهية والريادة والابتكار والابداع والسعادة للجميع.

عشر سنوات ومسيرة دولتنا مستمرة من تأصيل الماضي إلى تطوير الحاضر واستشراف المستقبل، وقد اكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالميا في ثقة الشعب في الحكومة والثقة في الاقتصاد، والأولى عالميا أيضا في قدرة الحكومة على تحفيز الابتكار، إنما يأتي نتيجة مسيرة عمرها 44 عاما بدأها زايد وراشد ويكملها اليوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وترسخها الحكومة يوما بعد يوم كمنهج عمل يحرص على تحقيق الحياة الكريمة للجميع وتحقيق النجاح الاقتصادي لدولة الإمارات وتحقيق السعادة لمجتمع الإمارات.