مريم الرومي: إنجازات كبيرة حققت للإمارات نقلة نوعية

وجهت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية خالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة مرور عشر سنوات على توليه الحكم وتشكيل الحكومة، والتي كانت حافلة بالانجازات الكبيرة التي انتقلت بدولة الامارات وشعبها نقلة نوعية كبيرة جعلتها في طليعة الدول المتقدمة في شتى المجالات.

وأضافت الرومي أن الامارات باتت وبفضل قيادة سموه تنافس العالم على احتلال المراتب الأولى في المؤشرات وتفوقت في إسعاد شعبها وتطورها بفضل الايجابية التي نشرها سموه في شعبه، وثقة الشعب بالحكومة جعلت منها دولة يغبطها الشعوب لروح المحبة التي تجمع القيادة والشعب.

وبينت الرومي أن دولة الامارات اليوم تزخر بالكفاءات والكوادر الوطنية التي تم تأهيلها في شتى المهارات الادارية والعلمية لتكون بذلك دولة الامارات الأولى في الوطن العربي التي تعتمد على كوادرها الوطنية في قيادة عملية التنمية التي تشهدها الدولة، كما أنها أصبحت من أوائل الدول التي جعلت من كوادرها الوطنية عقولا مبتكرة بفضل توجيهات سموه ومتابعته الحثيثة في بناء شعب قادر على الابداع والابتكار.

وأضافت الرومي أن الامارات اليوم تفخر بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظهما الله، اللذين أسهما في جعل شعب الامارات من أسعد الشعوب في العالم ومن دولة الامارات من الدول المتقدمة وفي فترة زمنية قصيرة.

وأشادت الرومي بالعلاقة الأخوية الوثيقة التي تربط بين القائدين والتي تمثلت في رسالة التهنئة والشكر التي وجهها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المفعمة بالحب والتقدير.

عهد

وبينت معاليها أن مثل هذه الرسالة هي ليست بغريبة على قيادة دولة رسم ملامحها الاب القائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وزرع روح المحبة بين القيادة والشعب جعل منهم روحا واحدة تجمعهم محبة الامارات.

وأضافت الرومي أن شعب الامارات الوفي يعاهد قيادته الرشيدة في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا والتي نفخر بها نحن كشعب الامارات بأن يعيش دوما على هذا الولاء والمحبة وفيا على العهد مخلصا للوطن مفتديا بالروح للذود عن حياضه ورفعته، وأنه لن يدخر جهدا في جميع الميادين فنحن وطن يؤمن بأن العزة للأوطان بولاء الشعوب وعطائها الدائم.