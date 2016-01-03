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محافظ الغربية يتفقد مدينة المحلة فى أول زيارة له بعد توليه مهام المحافظة

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محافظ الغربية يتفقد مدينة المحلة فى أول زيارة له بعد توليه مهام المحافظة محافظ الغربية يتفقد مدينة المحلة فى أول زيارة له بعد توليه مهام المحافظة
تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية صباح اليوم الأحد مدينة المحلة الكبرى فى أول زيارة رسمية له منذ توليه مهام محافظة الغربية.

بدأ المحافظ جولته بالمرور على نقاط تجميع القمامة، متفقدا النظافة العامة بالشوارع والميادين، والطرق الرئيسية، وأصدر توجيهاته لرئيس المدينة بضرورة نقل القمامة أولا بأول، وعدم تركها فى الشوارع والميادين، والحفاظ على النظافة العامة والشكل الجمالى للمدينة العمالية.

كما تفقد المحافظ ميناء المحلة البرى، وطالب المسئولين عن إنشائه، بتسليمه رسميا خلال شهر من تاريخه، وأعطى توجيهات للمهندسين بضرورة عمل تصريف لمياه الأمطار من أعلى المظلات عبر مواسير صرف، وإيصالها بمحطات الصرف مباشرة للسيطرة على أزمة الأمطار.

وزار اللواء أحمد ضيف، النصب التذكارى لشهداء مدينة ومركز المحلة الكبرى، ومنطقة منشية البكرى والملاعب المقامة أعلى الصرف المغطى، وأعطى تعليماته لرئيس المدينة بضرورة الاهتمام بالإنارة العامة، وإزالة الأتربة من على جانى الطريق، حتى لا تتحول لبرك طينية بعد سقوط الأمطار.

وتفقد المحافظ "معدية بحر شبين" وطالب أن تكون مطابقة للمواصفات، وتطبيق أساس السلامة المهنية للحفاظ على أرواح المواطنين، والإشراف عليها رسميا من قبل المسئولين، كما طالب رئيس المدينة باستكمال أعمال تطوير الكورنيش.

وأصدر محافظ الغربية تعليماته بفتح النفق السفلى بالمحلة، من الجانبين كتجربة تشغيل لمدة أسبوع.

رافق المحافظ فى جولته رئيس مركز ومدينة المحلة، ورؤساء الأحياء، وأعضاء مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى.

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مصر 365

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