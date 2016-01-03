‏تشكيل لجنة عاجلة لبحث مشكلة مدرسة "الأمل للصم والبكم" بالقليوبية

أصدر الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية قرارا بتشكيل لجنة عاجلة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين القناطر وشركة مياه الشرب بالقليوبية ومديرية التعليم، لبحث مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدرسة "الأمل للصم والبكم" بقرية عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر وحل الأزمة بشكل فورى حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين والبنية الإنشائية للمدرسة.

وقال طه رشدى رئيس المدينة، إنه تم تشكيل لجنة عاجلة تنفيذا لتعليمات المحافظ، وتم إجراء معاينة للمدرسة للعمل على حل مشكلة المياة الجوفية بها خلال الأيام المقبلة.



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