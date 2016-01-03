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عائلة النمر: لم نتسلم جثته والسلطات السعودية دفنته فى مقابر المسلمين

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عائلة النمر: لم نتسلم جثته والسلطات السعودية دفنته فى مقابر المسلمين عائلة النمر: لم نتسلم جثته والسلطات السعودية دفنته فى مقابر المسلمين
كشف محمد النمر شقيق الشيخ المعدوم نمر باقر النمر، صباح الأحد أن السلطات أبلغتهم بأنها لن تسلمهم جثة أخيه، وأنها دفنته فى مقابر المسلمين داخل المملكة.

وكتب محمد النمر على حسابه بتويتر أنه ورد اتصال من السلطات الأمنية أبلغتهم أن جثث المحكومين الـ47 الذين أعدموا أمس السبت 2 يناير دفنوا جميعهم فى مقابر المسلمين ولن تسلم جثثهم لذويهم، فى حين لم يصدر بيان رسمى من وزارة الداخلية السعودية يؤكد أو ينفى ما ذكره شقيق النمر.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت أمس، إعدام 47 ممن ينتمون إلى "جماعات إرهابية" بينهم نمر باقر النمر الشيخ المعارض السعودى، لتندلع على إثرها موجة احتجاجات داخل وخارج السعودية.

ففى مدينة القطيف مسقط رأس النمر، أثار إعدام الشيخ السعودى الشيعى موجة من الغضب تمثلت فى مسيرات احتجاج عمت منطقة القطيف شرق السعودية.

وحذر محمد النمر، من أن إعدام شقيقه قد يثير غضب شباب السعودية، لكنه دعا إلى الهدوء، والاحتجاج السلمى، على حد قوله.

كما اندلعت الاحتجاجات عقب إعدام النمر فى شوارع البحرين واليمن وباكستان وغيرها، وفى العراق تعالت انتقادات داخل الأوساط السياسية والدينية المختلفة لقيام السلطات السعودية بإعدام النمر، فيما طالب بعض نواب بقطع العلاقات مع السعودية كرد على إعدام النمر.
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مصر 365

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