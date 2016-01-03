برلمانى ليبى : حكومة الوفاق الورقة الأخيرة التى يمكن أن تنقذ الشعب الليبى

> قال عضو مجلس النواب الليبى "المقاطع" وعضو فى الحوار الوطنى والمرشح لرئاسة مجلس الدفاع والأمن القومى بحكومة الوفاق الوطنى فتحى باشا آغا ، إن حكومة الوفاق هى الورقة الأخيرة التى يمكن أن تنقذ الشعب من الصراع الدائر الآن بالبلاد.

وأضاف باشا آغا - فى تصريح صحفى اليوم - أهمية ما قد تقدمه حكومة الوفاق فى محاربة الإرهاب، قائلًا:" إن الموافقة على حكومة الوفاق الوطنى من قبل البرلمان وكل المكونات الليبية والإسراع لكى تكون داخل ليبيا هى الطلقة الأولى ضد الإرهاب لكونه المتضرر الأول من ذلك ، موضحا أن وضع ليبيا الفوضوى كان أفضل فرصة للمنظمات الإرهابية للتمدد داخل ليبيا ، وتواجد الحكومة داخل ليبيا والتوافق عليها يمنع الإرهاب من هذا التمدد ، لأن الحكومة تعنى عودة المؤسسات الأمنية والخدمية والجيش على أن تكون حكومة واحدة شرعية يلتف حولها كل الليبيون ويعترف بها العالم.

وأكد عدم استطاعة أى جهة محاربة الإرهاب بدون حكومة ، لأن محاربته تحتاج التفاف كل الليبيين حول حكومة واحدة وإلى استدعاء الجيش بمعاونة الليبيين الشرفاء ، لافتًا إلى أن مكافحة الإرهاب عمل كبير من المفترض أن تنظم له الحكومة لكونه يحتاج لعمل فكرى واجتماعى وأمنى وكذلك عمل عسكرى .

ونوه باشا آغا ،الى أن “هناك من المؤتمر ومجلس النواب من هو رافض لهذا الاتفاق ، ومن بداية الحوار حتى نهايته أعددنا اتفاقية لصالح كل الليبيين وأى معالجات تتم عن طريق هذه الحكومة لأى مؤسسة من المؤسسات ، نحن لا نريد ذكر أشخاص بل ما يهمنا المؤسسات لتبقى دائما وتعمل فى صالح ليبيا ولابد من دعم المؤسسات ومن ضمنها دعم المؤسسات الأمنية والجيش والشرطة.

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