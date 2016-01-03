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وزير خارجية السودان يؤكد وجود تفاهمات بين بلاده وأمريكا حول رفع العقوبات

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وزير خارجية السودان يؤكد وجود تفاهمات بين بلاده وأمريكا حول رفع العقوبات وزير خارجية السودان يؤكد وجود تفاهمات بين بلاده وأمريكا حول رفع العقوبات

> كشف وزير خارجية السودان الدكتور إبراهيم غندور، عن استمرار الحوار بين بلاده وأمريكا حول عدد من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن من أبرز تلك الملفات هو أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

وقال غندور - فى تصريح لصحيفة "السوداني" الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد -"تمت عدة لقاءات بيننا وبين المسئولين الأمريكيين، كما جرى تبادل رسائل عبر سفارة الخرطوم فى واشنطن"، مؤكدا استمرار السودانية فى الحوار المباشر وغير المباشر، مع واشنطن.

وأضاف وزير الخارجية السوداني، أن مضمون هذه اللقاءات والرسائل المتبادلة يرتكز على العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلا عن رفع الحصار الاقتصادى الجائر على البلاد، والسعى فى نفس الوقت لبناء علاقات طبيعية بين الخرطوم وواشنطن.

وحول ما إذا كانت الخارجية السودانية قد تلقت إشارات محددة من أمريكا بشأن رفع العقوبات، قال غندور "لا نستطيع أن نقول إننا تلقينا إشارات، ولكن نستطيع أن نقول إن هناك تفهما وهناك تفاهمات، وبالتالى نحن لا نتفاءل أو نتشاءم حتى نصل إلى نهايات حوارنا إما إيجابا أو غير ذلك" - على حد قوله -.
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مصر 365

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