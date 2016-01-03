أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مئات العراقيين يتظاهرون للتنديد بإعدام رجل الدين السعودى نمر النمر

Google+ Print
مئات العراقيين يتظاهرون للتنديد بإعدام رجل الدين السعودى نمر النمر مئات العراقيين يتظاهرون للتنديد بإعدام رجل الدين السعودى نمر النمر
خرج المئات من العراقيين اليوم الاحد فى مظاهرات ووقفات احتجاج شهدتها مناطق فى محافظة واسط تنديدا بقيام السلطات بتنفيذ حكم الاعدام بحق رجل الدين الشيعى نمر النمر.

وشارك فى المظاهرات عدد من ممثلى الاحزاب والحركات الاسلامية فضلا عن المئات من أبناء مدينة الكوت وهم يطالبون باتخاذ موقف حازم ضد استهداف الرموز الدينية.

ودعا رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملى فى كلمة " الحكومة إلى غلق السفارة السعودية وطرد سفيرها من بغداد احتجاجا على منهجها الطائفى فى إعدام الرموز الدينية".

وقال الزاملى أن "إعدام الشيخ النمر مع عدد من رموز الوحدة الاسلامية من قبل السلطات السعودية يعد انتهاكا لحقوق الانسان والقوانين الدولية وان السلطات السعودية تتعمد اشعال فتيل الأزمة بين البلدين كونها تعاملت مع ملف قادة التشيع بأسلوب طائفى وعنصرى".

ودعا نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركى الغنيماوى، فى كلمة مماثلة خلال التظاهرة إلى " ضرورة أن تأخذ المنظمات الاسلامية دورها الحقيقى فى فضح جرائم السلطات السعودية وسياسة الكيل بمكيالين تجاه ابناء المذهب الشيعى فى حين يعيش افراد العائلة المالكة السعودية فى اوضاع لا تمت للدين الاسلامى ولا الخلق الانسانى بأية صلة ويتركون الافكار التكفيرية لتشويه كل ما يمت إلى الاسلام بصلة".

وقال أحد منظمى التظاهرة الحاج محمد عبد الهادى "اننا خرجنا اليوم تنديدا بما قامت به السلطات السعودية من اعدام الشيخ نمر النمر الذى يعد من الرموز الدينية فى العالم وان المتظاهرين رفعوا يافطات تستنكر الاعمال الارهابية التى تقوم بها الجماعات المتشددة من السعوديين داخل العراق وانتهاك حقوق الانسان فى السعودية".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية