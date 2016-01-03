مئات العراقيين يتظاهرون للتنديد بإعدام رجل الدين السعودى نمر النمر

خرج المئات من العراقيين اليوم الاحد فى مظاهرات ووقفات احتجاج شهدتها مناطق فى محافظة واسط تنديدا بقيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الاعدام بحق رجل الدين الشيعى نمر النمر.

وشارك فى المظاهرات عدد من ممثلى الاحزاب والحركات الاسلامية فضلا عن المئات من أبناء مدينة الكوت وهم يطالبون الحكومة باتخاذ موقف حازم ضد استهداف الرموز الدينية.

ودعا رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملى فى كلمة " الحكومة إلى غلق السفارة السعودية وطرد سفيرها من بغداد احتجاجا على منهجها الطائفى فى إعدام الرموز الدينية".

وقال الزاملى أن "إعدام الشيخ النمر مع عدد من رموز الوحدة الاسلامية من قبل السلطات السعودية يعد انتهاكا لحقوق الانسان والقوانين الدولية وان السلطات السعودية تتعمد اشعال فتيل الأزمة بين البلدين كونها تعاملت مع ملف قادة التشيع بأسلوب طائفى وعنصرى".

ودعا نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركى الغنيماوى، فى كلمة مماثلة خلال التظاهرة إلى " ضرورة أن تأخذ المنظمات الاسلامية دورها الحقيقى فى فضح جرائم السلطات السعودية وسياسة الكيل بمكيالين تجاه ابناء المذهب الشيعى فى حين يعيش افراد العائلة المالكة السعودية فى اوضاع لا تمت للدين الاسلامى ولا الخلق الانسانى بأية صلة ويتركون الافكار التكفيرية لتشويه كل ما يمت إلى الاسلام بصلة".

وقال أحد منظمى التظاهرة الحاج محمد عبد الهادى "اننا خرجنا اليوم تنديدا بما قامت به السلطات السعودية من اعدام الشيخ نمر النمر الذى يعد من الرموز الدينية فى العالم وان المتظاهرين رفعوا يافطات تستنكر الاعمال الارهابية التى تقوم بها الجماعات المتشددة من السعوديين داخل العراق وانتهاك حقوق الانسان فى السعودية".

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