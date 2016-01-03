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فيديو| مديحة يسري لـ«بوضوح»:«أنا بصحة جيدة وأتواجد بالمستشفى لعلاج ألام العظام»

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فيديو| مديحة يسري لـ«بوضوح»:«أنا بصحة جيدة وأتواجد بالمستشفى لعلاج ألام العظام» فيديو| مديحة يسري لـ«بوضوح»:«أنا بصحة جيدة وأتواجد بالمستشفى لعلاج ألام العظام»

الفنانة مديحة يسري

كتبت: إنجي لطفي

حرص الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، على الاطمئنان على صحة الفنانة الكبيرة مديحة يسري، وذلك بعدما ترددت أنباء عن مرضها ووجودها في المستشفى، وأشاد “الليثي” بما قدمته سمراء النيل من أعمال خالدة، وأفلام تُمثل علامات في تاريخ السينما المصرية .

وقالت الفنانة مديحة يسري، إنها بمستشفى القوات المسلحة لشعورها بألام في العظام، وحاجتها للعلاج، مطمئنةً جمهورها عبر الشاشة أنها بصحة جيدة .
> وأضافت سمراء النيل، بأنها تجد رعاية وحب كبير بالمستشفى، وأنهم حريصون على الاهتمام بها، ورعايتها، وجاء ذلك خلال اتصال تليفوني مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج بوضوح .

ووجهت مديحة يسري، التهنئة لشعب ولرئيس مصر بالعام الجديد، قائلة: ” إن شاء الله تكون سنة خير على مصر وشعبها “.

وزف “الليثي”، فور انتهاء المكالمة، ومع بداية فقرة المواهب بشرى للمتميزين من المواهب في الغناء والشعر باستعداد عدد من المنتجين للتعاون معهم ودعمهم بالإضافة الى تواصل بعض الفنانيين مع الشعراء واختيار أفضل الكلمات .

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