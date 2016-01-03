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عامل بـ «أوقاف الإسكندرية» يحاول هتك عرض طفل داخل مسجد

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عامل بـ «أوقاف الإسكندرية» يحاول هتك عرض طفل داخل مسجد عامل بـ «أوقاف الإسكندرية» يحاول هتك عرض طفل داخل مسجد

تمكن الأهالي بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، من ضبط عامل بإحدى المساجد قبل قيامه بهتك عرض طفل والتعدي عليه جنسيًا داخل المسجد وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

تلقى اللواء نادر جنيدي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة كرموز يفيد بتمكن الأهالي من الإمساك بشخص يُدعى "إ. م"، 30 سنة، عامل بمسجد هريدي، حاول التعدي على طفل جنسيًا.

بالفحص تبين قيام المتهم المذكور باستدراج الطفل "ع. ك"، 10 سنوات، إلى داخل المسجد بحجة مساعدته في أعمال التنظيف، وفور الدخول قام بمحاولة التعدى عليه جنسيًا فصرخ الطفل، مما أثار انتباه الأهالي، فتم ضبطه وتسليمه للشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة تقرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفل على الطب الشرعي.

من جانبها فتحت مديرية أوقاف الإسكندرية تحقيقًا في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال العامل إذا ما ثبت صحة أقوال الطفل

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